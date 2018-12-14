بايرن ميونخ يفقد روبن لنهاية العام بسبب مشكلة عضلية

قال نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني إن آرين روبن سيغيب عن الفريق في آخر ثلاث مباريات في العام الحالي بسبب مشكلة في العضلات.

وسيتعافى روبن "34 عاما" بهدف أن يكون متاحاً للعب مع الفريق من 4 يناير المقبل، قبل بداية معسكر الفريق الشتوي، وفقاً لما قاله كوفاتش. وقال المدرب: هناك مخاطرة كبيرة بأن يحدث شيء أكبر، الراحة ستكون أفضل بالنسبة له.

ومن المقرر أن يترك روبن الفريق بنهاية الموسم ولكن مشاكل الفخذ أعاقت موسم اللاعب حتى الآن. وتأهل بايرن ميونخ كأول المجموعة في دوري أبطال أوروبا، ولكنه يبتعد بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، قبل مواجهة هانوفر يوم السبت.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحافي: التركيز عاد على "البوندسليغا"، نريد أن نفوز بالمباريات الثلاث المقبلة لنحافظ على ضغطنا.

وبعد مواجهة هانوفر، يستضيف بايرن فريق لايبزغ يوم الأربعاء قبل أن يختتم مبارياته هذا العام بمواجهة فرانكفورت يوم 22 ديسمبر.