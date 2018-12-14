تشيلسي يدين جماهيره بسبب هتافات معادية للسامية

أدان نادي تشيلسي الإنجليزي جماهير الفريق التي اتهمت بمعاداة السامية خلال مباراة الفريق أمام مول فيدي يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

وكانت مجموعة قليلة من الجماهير قامت بغناء أنشودة مهينة لفريق توتنهام الإنجليزي، الذي لديه مجموعة كبيرة من الجماهير اليهودية، خلال المباراة التي أقيمت في بودابست، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

وأصدر النادي بيانا يستفسر فيه عن القوة العقلية للمتورطين في هذا الفعل، وذكر أيضا أن هذه الأفعال أخجلت النادي. ونقلت تصريحات على لسان المتحدثة الرسمية للنادي قالت فيها :معاداة السامية وأي نوع من أنواع الكراهية الدينية أو العرقية تعد أمرا بغيضا بالنسبة للنادي والغالبية العظمى من مشجعينا.

وأضافت: لا يوجد لها مكان في تشيلسي أو في أي من مجتمعاتنا. لقد أوضحنا هذا في العديد من المناسبات، من قبل رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والمدربين، واللاعبين.

ويذكر أن هذا الادعاء العنصري هو الثاني الذي وجه لمشجعي تشيلسي في الأسبوع الماضي. وقام النادي وشرطة متروبوليتان بفتح تحقيقات بعد أن قال رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي إنه واجه انتهاكات عنصرية من المشجعين في ستامفورد بريدج يوم السبت الماضي.

وقام تشيلسي بحظر أربعة مشجعين عن حضور المباريات يوم الاثنين الماضي، وأدان ماوريتسيو ساري مدرب الفريق التمييز بأي شكل من الأشكال في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة الدوري الأوروبي.