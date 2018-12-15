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دورتموند يعزز صدارته بثنائية في مرمى فيردر بريمن

المصدر: برلين - د ب أ
من لقاء بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن
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واصل فريق بوروسيا دورتموند انتصاراته في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وتغلب على ضيفه فيردر بريمن 2 -1 يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وفي وقت سابق اليوم تغلب بايرن ميونخ حامل اللقب على مضيفه هانوفر 4 -صفر.

وفشل بوروسيا مونشنجلادباخ في تضييق الخناق على دورتموند في الصدارة واكتفى بالتعادل سلبيا مع مضيفه هوفنهايم.

وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبور 2 - صفر وشتوتغارت على هيرتا برلين 2 -1 وتعادل أوجسبورغ مع شالكه 1 /1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن جلادباخ الوصيف وبايرن ميونخ صاحب المركز الثالث.

كلمات دالّة

#الدوري الألماني, #دورتموند, #فيردر بريمن

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