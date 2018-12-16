أياكس ينصب مهرجان أهداف في مرمى دي غرافشاب

واصل أياكس مطاردته لفريق آيندهوفن على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما اكتسح دي غرافشاب 8 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز أوتريخت على هيرينفين 3 - 2 وإمين على غرونينغين 2 - 1.

وتقمص حكيم زياش ودالي بليند دور البطولة لفريق أياكس حيث سجل كل منهما ثلاثة أهداف (هاتريك). وسجل زيياش أهدافه في الدقائق و32 و62 و69 فيما سجل بليند أهدافه في الدقائق 65 و74 والأخيرة من المباراة، وأضاف دوشان تاديتش ونصير مزراوي الهدفين الأخرين في الدقيقتين 18 و25على الترتيب.

ورفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف آيندهوفن المتصدر، وتوقف رصيد دي غرافشاب عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.