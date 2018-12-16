إشبيلية ينهي مهمة جيرونا بهدفي بانيغا وسارابيا

فاز إشبيلية على ضيفه جيرونا 2 - صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدفي إشبيلية إيفر بانيغا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وبابلو سارابيا في الدقيقة 64. ليرفع الفريق الأندلسي رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وخلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه توسيع الفارق لثلاث نقاط في حال فوزه على ليفانتي في المباراة التي تجمع بين الفريقين في وقت لاحق.



في المقابل، توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام إسبانيلو، الذي يواجه ريال بيتيس الأحد، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيغو.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لجيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست مباريات.