خطأ لينو ينهي سلسلة أرسنال المميزة أمام ساوثهامبتون

فجر ساوثهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه أرسنال 3 - 2، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على مضيفه برايتون 2 - 1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله داني إنغز في الدقيقة، 20 وتعادل هنريك مخيتريان لأرسنال في الدقيقة 28، ثم أضاف إنغز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل مخيتريان مرة أخرى لأرسنال في الدقيقة 53، إلا أن تشارلي أوستن سجل هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 85.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بيرنلي، وتوقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وتلقى أرسنال أول هزيمة بعد 14 متتالية في الدوري بدون هزيمة، وهي الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.

فيما حقق ساوثهامبتون أول انتصار له بعد أن فشل في تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة ، وهو الفوز الثاني لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، فاز تشيلسي على مضيفه برايتون 2 - 1. وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما بيدرو وإيدين هازارد في الدقيقتين 17 و33، وفي الشوط الثاني نجح برايتون في تقليص الفارق بهدف سجله سولومون مارش في الدقيقة 66.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصار الحادي عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

فيما توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.