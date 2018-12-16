شاكيري يدخل بديلاً ويقلب الطاولة على مانشستر يونايتد

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 24، وتعادل جيسي لينغارد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33، وأضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 73، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة، ليستعيد الصدارة التي فقدها، السبت، لمانشستر سيتي بعد فوزه على إيفرتون 3- 1، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الرابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات.