لافتات معادية لرئيس روما تنتشر حول العاصمة الإيطالية

انتشرت مئات اللافتات المعادية لجيمس بالوتا، رئيس نادي روما لكرة القدم، في كافة أنحاء العاصمة الإيطالية، وذلك بحسب ما كشفت الأحد وسائل الإعلام المحلية.

والغالبية العظمى من هذه اللافتات متطابقة وتحمل رسالة "بالوتا، ارحل بعيدا"، فيما تشير أخرى إلى الجنسية الأميركية لبالوتا الذي يعمل في بوسطن ونادرا ما يكون موجودا في روما، وكتب عليها "بالوتا، عد إلى بلدك" أو "روما وبالوتا لم يكونا يوما متحدين".

لكن هناك لافتات أكثر عدائية كتلك التي وزعت على مقربة من أكبر الحدائق العامة في العاصمة "فيلا بورغيزي"، وكتب عليها "بالوتا، خنزير، نريد دفنك".

وأصبح رجل الأعمال الأميركي رئيساً لروما في أغسطس 2012 ونجح "الذئاب" تحت قيادته في الحلول بين الثلاثة الأوائل في الدوري المحلي خلال المواسم الخمسة الماضية، في إنجاز لم يسبق لنادي العاصمة أن حققه.

كما وصل روما الموسم الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1984، بعدما حقق "المعجزة" وأقصى برشلونة الإسباني في ربع النهائي بالفوز عليه 3-0 إيابا، معوضا بذلك خسارته ذهابا في "كامب نو" بنتيجة 1-4، إلا أن مشواره انتهى على يد ليفربول الإنجليزي.

لكن الفريق يعاني هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي قبل استضافته لجنوى مساء الأحد على الملعب الأولمبي، حيث من المتوقع أن ترفع أيضا لافتات معادية لبالوتا والمدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو والمدير الرياضي الإسباني مونشي الذي يعتبره الجمهور مسؤولا عن رحيل بعض نجوم الفريق مثل الحارس البرازيلي أليسون إلى ليفربول، وناينغولان إلى إنتر ميلان وكيفن ستروتمان إلى مرسيليا الفرنسي.