مودريتش ينتقد ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية

انتقد لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لعدم حضورهما الاحتفال الذي أقيم الشهر الجاري ونال خلاله اللاعب الكرواتي الجائزة قائلا إن قرارهما غير منصف لبقية اللاعبين ولمن شاركوا في التصويت.

وقال قائد منتخب كرواتيا، الذي كسر احتكار ميسي ورونالدو بعدما دام لعقد من الزمان على الجائزة ذات المكانة الكبيرة بفوزه بها الشهر الماضي، في مقابلة صحافية يوم السبت إن غياب الثنائي عن الاحتفال الذي أقيم في باريس في الثالث من ديسمبر الجاري لم يكن له معنى.

وقال لاعب وسط ريال مدريد لصحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية: لا يمكن أن أتحدث عن سبب عدم حضور شخص ما لحفل توزيع الجوائز فهذا اختياره. هذا لا معنى له. أليس كذلك؟ يبدو أن هذه الأصوات والجوائز مهمة فقط عندما يفوزان بها.

وأضاف: هذا غير منصف لبقية اللاعبين ولمن أدلوا بأصواتهم والذين رشحوهم في آخر عشر سنوات وكذلك الحال بالنسبة لكرة القدم والجماهير، ومع ذلك، فإن الناس ستتصرف وفقاً للطريقة التي تعتقد أنها مناسبة.



وحل رونالدو مهاجم يوفنتوس في المركز الثاني في جوائز الكرة الذهبية 2018 خلف زميله السابق في ريال مدريد بينما جاء ميسي في المركز الخامس وهو تصنيف قوبل ببعض الشعور بالرعب من قبل فريق برشلونة المنتمي له اللاعب الأرجنتيني إضافة لوسائل الإعلام الكتالوني.

وقال مودريتش، الذي نال لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال الموسم الماضي وقاد كرواتيا لنهائي كأس العالم لأول مرة على الإطلاق، إن رونالدو وميسي لا يزالان أفضل لاعبين حاليا لكنه أضاف أن هذا لا يعني أنه يجب اختيار أحدهما كأفضل لاعب في كل موسم.

وقال مودريتش : في رأيي، فإن الأشياء تبدو في غاية البساطة.. رونالدو وميسي ظاهرتان في آخر 10 سنوات أو نحو ذلك. هما في مستوى خاص بهما، لكننا نتحدث عن الإنجازات على مدار الموسم هنا وأعتقد أن تصويت مدربي المنتخبات الوطنية ومديري المنتخبات وعظماء اللعبة والصحافيين إضافة لزملائهم اللاعبين وخروج النتيجة متطابقة يعني شيئا ما.