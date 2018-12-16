"الزائدة الدودية" تغيب داير عن توتنهام حتى 2019

أعلن توتنهام المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد غياب لاعب الوسط إيريك داير عن فترة المباريات المزدحمة هذا الشهر، بسبب خضوعه لجراحة لعلاج التهاب الزائدة الدودية.



وجلس داير كبديل دون أن يشارك أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي وغاب عن الفوز 1-صفر على بيرنلي يوم السبت بعدما قال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إنه يعاني من "فيروس".



وقال توتنهام في بيان: تم تشخيص مرض لاعب وسط منتخب إنجلترا بأنه التهاب في الزائدة الدودية بعد التواصل مع الجهاز الطبي بسبب ألم في البطن.



وأضاف: لقد خضع للعلاج الفوري لالتهاب الزائدة الدودية. سيحتاج إلى فترة من التعافي قبل بدء مرحلة التأهيل ومن المتوقع أن يعود إلى المران مع التشكيلة في يناير.



وسيغيب داير بالتالي عن مواجهة أرسنال في كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأربعاء إضافة إلى مباريات الدوري أمام إيفرتون وبورنموث وولفرهامبتون واندرارز خلال الشهر الجاري.



وسجل داير، لاعب الوسط المدافع، هدفين في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم مع توتنهام ثالث الترتيب.