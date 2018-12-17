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أندرلخت البلجيكي يقيل مدربه فانهازبروك

أندرلخت يتأخر بـ11 نقطة عن المتصدر
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استغنى نادي أندرلخت المنافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم يوم الاثنين عن خدمات مدربه هاين فانهازبروك بعد سلسلة من النتائج المخيبة أدت لخروج الفريق من الدوري الأوروبي والتراجع للمركز الرابع في الدوري المحلي.

وتذيل أندرلخت مجموعته في الدوري الأوروبي بعد ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، كما خسر 2-1 أمام سيركل بروج يوم الأحد ليبتعد بفارق 11 نقطة عن جنك متصدر الدوري، وفي مبارياته الثلاث السابقة تعادل مرة وخسر في مناسبتين.

وقال مايكل فرشورن المدير الرياضي في أندرلخت في بيان: لم يحقق الفريق ما يكفي من نقاط في الدوري البلجيكي وخرج من كأس بلجيكا والدوري الأوروبي. يتعين الخروج من هذه الكبوة سريعا، ونشكر هاين فانهازبروك على الخدمات التي قدمها للنادي.

وقاد فانهازبروك غنت للفوز بأول لقب في تاريخه في الدوري البلجيكي في 2015 وساعده أيضا على أن يصبح ثاني فريق بلجيكي فقط يتقدم إلى ما بعد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

وانضم إلى أندرلخت الذي يتخذ من بروكسل مقرا في بداية الموسم الماضي حيث احتل الفريق المركز الثالث في الدوري.

كلمات دالّة

#بلجيكا, #دوري أبطال أوروبا, #أندرلخت

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