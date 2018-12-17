برشلونة ينتقم من ليفانتي ويمزق شباكه بخماسية ثقيلة

انتقم برشلونة من ليفانتي الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة الموسم الماضي، واكتسح مرماه 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقمص الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة لفريق برشلونة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 43 و47 و 60 ،فيما سجل لويس سواريز وجيرارد بيكيه الهدفين الأخرين في الدقيقتين 35 و88، واضطر ليفانتي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك كاباكو في الدقيقة 76.



ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد، صاحب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز الثامن.



يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لفريق ليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.