سيميوني: مستمر مع أتلتيكو مدريد حتى نهاية عقدي

أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه مستمر مع ناديه حتى انتهاء تعاقده الذي يمتد لعام واحد وأنه لا يفكر في وجهته المستقبلية في الوقت الراهن.



وفي مقابلة مع محطة "راديو انشيو" الإذاعية الإيطالية، رد سيميوني على سؤال عن إمكانية قيامه بتدريب نادي إنتر ميلان الإيطالي في المستقبل، قائلا: أعتقد أنني كنت واضحا وتحدثت عن عودتي للإنتر 2000 مرة، لا توجد ضرورة للتحدث عن هذا مرة أخرى.



وأضاف متحدثا عن وضعه الحالي مع أتلتيكو مدريد: أنا أتقدم يوما بيوم بهدوء، لا يزال لدي عام إضافي في تعاقدي ونحن نعمل بشكل جيد للغاية.



وتابع: أتمنى أن نسير على نفس الخط، الخط الذي نسير عليه منذ 12 أو 13 عاما، الأسلوب يفرضه عليك النادي، الأندية لديها خلفية تاريخية وعلينا احترامها، يأتي بعد ذلك اللاعبون الذين يقودونك نحو أسلوب معين، هم من يقودونك نحوه وليس المدرب من يقوم بذلك.