شاكيري يعيش "شعوراً جميلاً" بعد ثنائيته في مرمى يونايتد

عبر السويسري شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي عن شعور جميل بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 يوم الأحد في المرحلة الـ17 من الدوري الممتاز.

وشارك ابن الـ 27 عاما بديلا في المباراة ورفع عدد أهدافه إلى خمسة في 13 مباراة خاضها مع الحمر في الدوري، وبات على مسافة قريبة من معادلة رقمه في عدد الأهداف الثمانية التي سجلها مع ستوك سيتي الموسم الماضي.

وأدت ثنائيته إلى عودة ليفربول لقمة الدوري الإنجليزي، منتزعا الصدارة التي تبوأها مانشستر سيتي قبل 24 ساعة بفارق نقطة واحدة.

ويسعى شاكيري الى تأكيد جدارته اللعب في ناد كبير، بعد تجربتين فاشلتين له في بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ويقدم أداء يتلاءم مع فلسفة مدربه في ليفربول الألماني يورغن كلوب، بحسب ما أشار: بالطبع الأسلوب المعتمد من قبل كلوب يناسبني.

وأضاف: علي أن أثبت جدارتي على أرض الملعب واستحقاقي التواجد ضمن تشكيلة الفريق، وأن أكون مؤثرا في تحديد نتائج المباريات. أنا سعيد حاليا بأدائي. وكان شعوري جميلا أن أسجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وهذه مباراة مهمة ضد منافس كبير لليفربول.

والتحق شاكيري بليفربول الصيف الماضي قادما من ستوك سيتي الذي هبط الى الدرجة الأولى، مقابل 13,5 مليون جنيه إسترليني وأقر بأن جلوسه على دكة البدلاء أمر غير جيد بالنسبة إليه لكنه يحفزه على تقديم الأفضل كما فعل في مباراة الأحد.

وقال شاكيري الذي أمضى ثلاثة مواسم مع ستوك سيتي: بالنسبة إلي، أسعى لإثبات نفسي، أنا في الـ 27، العمر الأفضل للتألق وتقديم مستوى كبير، وآمل أيضا أن تأتي أوقات أفضل. انا في حالة جيدة وآمل مساعدة النادي على تحقيق الكثير من الأشياء ونحن نسير على الطريق الصحيح سأكون كاذبا إذا قلت إنني مرتاح بالجلوس احتياطيا، ذلك أن كل لاعب يشعر بالخيبة إذا جلس على دكة البدلاء.