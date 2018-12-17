فيرمالين يُصاب ويزيد معاناة دفاع برشلونة

زاد البلجيكي توماس فيرمايلين متاعب ناديه برشلونة الإسباني بعدما تعرض يوم الأحد إلى تمزق في ربلة السابق ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وتعرض فيرمالين للإصابة خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفانتي في الدوري المحلي، وبعد أن اجرى فحوصا طبية الإثنين تبين ‘صابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى وذلك بحسب بيان صادر عن النادي الكاتالوني الذي أشار إلى أن غيابه عن الملاعب "سيمتد حوالي الشهر".

وكان فيرمالين عاد قبل عشرة أيام إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في فخذه ابعدته شهرا ونصف الشهر.



ويعاني برشلونة أساساً من غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعاني على مستوى الركبة، ويخضع إلى العلاج حالياً لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي من عدمه.