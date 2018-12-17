كوندوغبيا يتعرض إلى إصابة ويغيب شهرين

تعرض الدولي الفرنسي جيفري كوندوغبيا لاعب وسط فالنسيا الإسباني لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، سيغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب، بحسب ما أعلن ناديه يوم الاثنين.

وتعرض كوندوغبيا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد (2-1) في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. وأصدر النادي الإسباني بيانا أكد فيه أن فترة النقاهة التي سيمضيها اللاعب ستكون لحوالي 8 أسابيع.

وانضم كوندوغبيا بالتالي إلى زميله في الفريق المهاجم البرتغالي غونزالو غيديس الذي خضع لعملية جراحية في الحالب، وسيغيب حوالي شهرين أيضا. وسيعود اللاعبان على الأرجح في منتصف فبراير المقبل، حيث تنتظر فريقهما مواجهة قوية مع سلتيك الإسكتلندي في الدوري الأوروبي