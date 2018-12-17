"الأبطال": رونالدو يعود إلى مدريد.. وصلاح يصطدم ببايرن

أشعلت قرعة الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الصراع مجددا بين الكرة الإنجليزية ونظيرتها الألمانية، بعدما أسفرت عن ثلاث مواجهات بينهما في هذا الدور.



وأسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة، والتي أجريت يوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع ليفربول الإنجليزي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني في واحدة من أقوى المواجهات في هذا الدور إن لم تكن أقواها على الإطلاق.



كما أوقعت القرعة شالكه الألماني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي في مواجهة بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الحالي.



وفي المقابل، منحت القرعة كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين مواجهة متوسطة المستوى في الدور الثاني حيث يلتقي برشلونة فريق ليون الفرنسي ويواجه الريال فريق أياكس الهولندي.



وفي باقي مواجهات الدور الثاني ، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.



ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول بوعاء منفصل وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بوعاء آخر لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.



كما جنبت القرعة وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة من المواجهة سويا في دور الستة عشر.



ووقع الاختيار أولا بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها ، وهي أياكس وأتلتيكو مدريد وليفربول وليون ومانشستر يونايتد وروما وشالكه وتوتنهام ، لتخوض هذه الفرق مباراة الذهاب على ملاعبها فيما تخرج لملاقاة فرق الصدارة في مباريات الإياب.



وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور في أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس المقبل.