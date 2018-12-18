أسهم مانشستر يونايتد ترتفع بعد رحيل البرتغالي مورينيو

ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في بورصة فرانكفورت في المعاملات المبكرة بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في إشارة إلى ترحيب المساهمين بهذه الخطوة بعد بداية سيئة للموسم.

وبحلول الساعة "10:30 بتوقيت غرينتش" ارتفع السهم بواقع 1.4 بالمئة بعد أن زاد مكاسبه عقب أنباء إقالة المدرب البرتغالي. ولم يبدأ بعد التداول في الولايات المتحدة موقع الإدارج الرئيسي لمانشستر يونايتد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو "55 عاماً" ترك منصب المدير الفني للفريق، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي تغلب على مانشستر يونايتد 3 - 1 مطلع هذا الأسبوع.

وكان مورينيو تولى تدريب الفريق في 2016، لكنه فشل في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على اللقب المحلي رغم الفوز معه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسمه الأول مع الفريق.