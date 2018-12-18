السويسري فيرنانديز يمدد عقده مع فرانكفورت

مدد لاعب خط الوسط السويسري جيلسون فيرنانديز عقده مع فريق آينتراخت فرانكفورت لعام واحد حتى 2020 ليصبح ثالث لاعب يمدد عقده مع الفريق في غضون ثلاثة أيام متتالية حيث سبقه ماركو روس والياباني ماكوتو هاسيبي اللذان مددا عقديهما حتى 2020 أيضا.

وقال فيرنانديز : أشعر براحة بالغة في نادي إنتراخت ومدينة فرانكفورت. في العامين الماضيين، أنجزنا الكثير سويا، وأريد مواصلة هذا الطريق مع الفريق. وكان فيرنانديز انتقل لإنتراخت فرانكفورت في 2017 قادما من رين الفرنسي.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، الفائز بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم وذلك قبل آخر مباراتين في جولة الذهاب حيث تتوقف المسابقة بعد المرحلتين المقبلتين لبدء عطلة الشتاء.