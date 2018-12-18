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المخضرم ريبيري يعزز صفوف بايرن قبل مواجهة لايبزغ

المصدر: ميونخ - د ب أ
فرانك غاب عن مواجهة بايرن الماضية
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أكد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء، أن الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بات جاهزا للمشاركة في المباراة أمام لايبزغ الأربعاء في البوندسليغا.

وأوضح كوفاتش في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: بخلاف كورنتين توليسو واريين روبن، الجميع جاهز للمشاركة.. فرانك ريبيري عاد أيضا.

ولم يشارك ريبيري (35 عاماً) في المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه هانوفر 4 - صفر يوم السبت، ولم يكشف النادي حينها عن سبب غيابه.

وأشار كوفاتش: ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه لم يعد في العشرين من عمره، لكنه في منتصف الثلاثينيات، لقد شعر ببعض الألم في فخذه.

كلمات دالّة

#ريبيري, #بايرن, #لايبزغ, #كوفاتش

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