رسمياً.. مورينيو يترك تدريب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو (55 عاماً) ترك منصب المدير الفني للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي تغلب على مانشستر يونايتد 3 - 1 مطلع هذا الأسبوع.



وكان مورينيو تولى تدريب الفريق في 2016، لكنه فشل في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على اللقب المحلي رغم الفوز معه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسمه الأول مع الفريق.



وأوضح مانشستر يونايتد، في بيان مقتضب، أنه سيسند المهمة لمدرب مؤقت للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم لحين البحث عن مدرب جديد للفريق.