مارسيلو: إيسكو الأكثر موهبة وسيخدم ريال مدريد حتى الموت

وصف مارسيلو مدافع ريال مدريد زميله إيسكو بأنه اللاعب الأكثر مهارة في التشكيلة الحالية لبطل أوروبا رغم أن المدرب سانتياغو سولاري لا يعتمد عليه كثيرا وسط تكهنات بأنه سيرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ولم يبدأ إيسكو أساسيا في أي مباراة بالدوري منذ تولى سولاري قيادة ريال خلفا للمدرب يولن لوبتيغي في أكتوبر الماضي وأشارت تقارير محلية إلى أنه قد يغادر الفريق، ووصل إيسكو مع فريقه إلى أبوظبي يوم الاثنين للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية رغم أن لاعب الوسط قد يحظى بدور صغير في البطولة.

وأبلغ مارسيلو مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء: نعرف جميعا قدرات إيسكو وبالنسبة لي هو اللاعب الأكثر موهبة في الملعب، تثار الكثير من الأقاويل حول أشياء ليست بالمهمة. يلعب بعض اللاعبين وقتا أطول من آخرين، ولا يجب أن نتحدث كثيرا عن هذه الأمور، سيظل في خدمة ريال مدريد حتى الموت مثل كل اللاعبين.

وقال سولاري إن إيسكو يعمل بجدية قبل مواجهة كاشيما إنتلرز الياباني في قبل نهائي كأس العالم للأندية. وتابع المدرب: نركز في مواجهة كاشيما وأرى إيسكو وجميع اللاعبين يعملون بحماس وهذا ما تستحقه المباراة وهذا ما اكتسبوه بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.