المطار و"بيتزا هت" يسخران من مورينيو..وكلوب خلف إقالاته

تسبب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، في إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد للمرة الثالثة خلال آخر ست سنوات.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو (55 عاما) ترك منصب المدير الفني للفريق، ويحتل الفريق المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي تغلب على مانشستر يونايتد 3 - 1 مطلع الأسبوع الجاري.

وكان العامل المشترك وراء الإقالات الثلاث التي تعرض لها مورينيو مع ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجلييزين، الألماني يورغن كلوب، الذي كان سببا رئيسيا في اتخاذ قرار الإقالات الثلاث الأخيرة.

ورحل مورينيو عن ريال مدريد في موسم 2012-2013، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها النادي الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الذي كان يقوده كلوب، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4-1، وأنهى بعدها ريال مدريد خدمات المدرب البرتغالي، بالرغم من أنه جدد عقده قبل ذات الموسم لثلاثة أعوام.

والمرة الثانية كانت مع تشيلسي الإنجليزي في موسم 2015-2016، بعدما خاض موسما كارثيا مع الفريق، وفي 17 ديسمبر 2015 انتهت علاقة مورينيو وتشيلسي بالتراضي عقب خسارته من ليفربول الإنجليزي 3-1، وأصدر مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018، بعد ثلاثة أعوام من تشيلسي، قرارا بإعفاء مورينيو من تدريب الفريق الأول، وذلك عقب خسارته في الجولة الماضية من ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 3-1.

وأصبح ديسمبر شهر الرحيل بالنسبة للمدرب البرتغالي، الذي تعرض لثلاث إقالات خلال في ذات الشهر، والمرة الأولى كانت مع بنفيكا البرتغالي الذي تخلى عنه في 5 ديسمبر 2000، بخلاف إنهاء تعاقده مع تشيلسي وإقالة اليونايتد في ذات الشهر.

وبات مورينيو مصدرا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب إقالته من تدريب "الشياطين الحمر"، بداية من مطار مدينة مانشستر الذي نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغريدة قال فيها: هل يعرف أحدكم عدد رحلات الطيرات المتجهة إلى البرتغال اليوم؟

وانضم حساب "بيتزا هت" إلى موجات السخرية من مورينيو الذي اشتهر بتصريحاته واحتفالاته الاستفزازية، قبل أن ينقلب الحال عليه، عندما قال الحساب الرسمي لـ "بيتزا هت" في "تويتر" : مرحبا مانشستر يونايتد، تلقينا سيرة ذاتية من مورينيو، لقد تقدم لوظيفة "شيف" بيتزا، هل يمكنكم إمدادنا بالمرجع، شكرا.

وبعد الإقالة المفاجئة لمورينيو، نشر الفرنسي بول بوغبا، أغلى لاعب في اليونايتد صورة ساخرة له على حسابه في "إنستغرام"، وعكست الصورة شعوره ضد مورينيو بنظرة ساخرة، وقال: ضعوا التعليق المناسب. جاء ذلك بعدما اتسمت علاقة بوغبا ومورينيو بالتوتر منذ بداية الموسم الجاري، ووضع بوغبا على دكة الاحتياط في العديد من المباريات الهامة، آخرها لقاء ليفربول، لكن اللاعب عاد ومسح الصورة.

وتسلم مورينيو مبلغ 22.5 مليون جنيه استرليني، بعدما أخبره المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، بخبر إنهاء التعاقد معه، وذلك في مقر النادي، كمكافأة مقابل بقاء اليونايتد في دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق الأحمر نشر خبر إقالة مورينيو عبر بيان ضم 65 كلمة فقط.

ووصل مورينيو صباح يوم الثلاثاء إلى مقر النادي ومركز التدريبات، وبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة ترك المقر وظهر حالقا لشعر لحيته بعد إقالته، وتوقعت الصحافة الإنجليزية أن يتولى لوران بلان المهمة لنهاية الموسم، على أن يفاوض النادي كلا من زين الدين زيدان وماوريسيو بوتشينتينو وليوناردو جارديم لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأقام مورينيو في فندق "لوري" بمدينة مانشستر لمدة 895 يوما، وبلغت قيمة إقامته فيه 537 ألف جنيه إسترليني، حيث فضل الإقامة في الفندق بدلا من شراء قصر في المدينة على الرغم من أنه امتلك عقدا طويل الأجل مع النادي.

وعاش مورينيو في أحد الأجنحة الفاخرة، بينما بقيت عائلته في لندن، حيث تخرجت ابنته "ماتيلد" من جامعة الفنون في الصيف الماضي.

