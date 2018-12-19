الاتحاد الألماني: لم نفكر بالبحث عن خليفة لوف

أكد راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، مجددا أن قيادة الاتحاد لم تفكر في أي وقت في البحث عن بديل للمدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف.

وقال غريندل لموقع "شبورتبوتسر" الرياضي: لم تكن هناك خطة بديلة أبدا، وقلنا قبل، وبعد بطولة كأس العالم داخل قيادة الاتحاد، إنه ليس هناك أحد مثل يوجي لوف، مناسب لإحداث تغيير.

يذكر أنه بعد أول فشل سجله "المانشافت" في مونديال روسيا 2018، ثارت تكهنات مستمرة بأن الاتحاد الألماني سيتخلى عن لوف في حال خروج ألمانيا من تصنيف المستوى الأول في بطولة دوري أبطال الأوروبي.

ولكن لوف استمر في منصبه رغم خروج ألمانيا لاحقا من التصنيف ورغم أن المنتخب تلقى خلال العام الجاري ست هزائم، في حالة هي الأولى من نوعها للمنتخب الألماني.

وأشاد غريندل مجددا بتميز لوف في تجديد شباب الفريق، مشيرا إلى أن لوف كان شكل في كأس القارات 2017 فريقا من لاعبين شباب في أقصر فترة زمنية وبطريقة فعالة للغاية، وتابع جريندل أن أداء الفريق في تلك البطولة كان مقنعا، وزاد: الأساس بالنسبة لنا لكي نقول يوجي باستطاعته فعل هذا.

وعلق غريندل آمالا كبيرا على بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ورأى أن الفوز باللقب مرهون بتطور فرق أخرى واختتم تصريحاته بالقول: عندما يذهب فريق ألماني إلى بطولة، فمن حقه دائما إعلان سعيه إلى الفوز.