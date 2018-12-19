النرويجي سولشكاير يتولى تدريب يونايتد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إسناد مهمة تدريب الفريق إلى مهاجمه السابق أولي غونار سولشكاير بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.



وسيحل سولشكاير (45 عاماً) المدرب الحالي لفريق مولده النرويجي، مكان البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل أمس الثلاثاء من تدريب مانشستر يونايتد.



وقال سولشكاير الذي كان مدربا للفريق الثاني في مانشستر عام 2008 بعد اعتزاله اللعب: مانشستر يونايتد في قلبي وهو أمر رائع أن أعود لتولي هذه المهمة. إنني أتطلع حقا إلى العمل مع هذا الفريق المدجج بالمواهب وهذه الأجهزة وكل من في النادي.



وكان اختيار سولشكاير متوقعا بشكل كبير وقد أعلن النادي عن القرار عقب إقالة مورينيو مساء الثلاثاء.



وقدمت رئيس الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ التهنئة للمدرب الجديد لمانشستر، حيث كتبت عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: أخيرا أعلن ذلك! إنه يوم رائع لكرة القدم النرويجية. حظا سعيدا في قيادة الشياطين الحمر.



ومن جانبه ، أعلن نادي مولده أن إرلينغ موي سيتولى تدريب فريقه مع انتقال سولشكاير لتدريب يونايتد.



وقال سولشكاير في بيان: في كرة القدم، لا يمكنك معرفة ما يمكن أن يحدث. لقد شهدنا ذلك مرارا وتكرارا. هذه فرصة يتعين علي استغلالها.



وأضاف في البيان الذي نشره نادي مولده: أتطلع إلى قيادة مانشستر يونايتد حتى الصيف. وفي الوقت نفسه سأتابع ما يحدث هنا.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع و19 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي تغلب على يونايتد 3 - 1 يوم الأحد الماضي.



ويتولى سولشكاير بذلك ثاني مهمة تدريبية له في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث قضى فترة قصيرة في تدريب كارديف خلال عام 2014، وقد حقق الفريق تحت قيادته ثلاثة انتصارات فقط خلال 18 مباراة وانتهى الأمر بهبوط الفريق حينذاك.



ومع ذلك، حقق سولشكاير نجاحا كبيرا مع مولده حيث توج بلقب الدوري النرويجي مرتين خلال فترته الأولى في المنصب، كما حقق معه نتائج جيدة خلال الفترة الثانية لكن روزنبورغ فرض سيطرته على المسابقة.



وسيكون على رأس مهام سولشكاير مع مانشستر يونايتد، إعادة تنظيم صفوف الفريق الذي تعثر تحت قيادة مورينيو.



وخلال موسمين ونصف الموسم، قاد مورينيو مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكنه لم يحقق معه النتائج المرجوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتجدر الإشارة إلى أن خلافات مورينيو مع لاعبي الفريق، وخاصة لاعب الوسط بول بوغبا المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، لم تغب عن المشهد لفترة طويلة كما أن الطريقة التي يطبقها في اللعب لم تلق استحسانا من جانب جماهير اليونايتد.

وسيضم الجهاز الفني المعاون لسولشكاير كلا من مايك فيلان ومايكل كاريك وكيران ماكينا.



وخلال مسيرته كلاعب، سجل سولشكاير 126 هدفا خلال 366 مباراة بقميص يونايتد، لكن العديد منها شهدت مشاركته من مقاعد البدلاء.



وعزز سولشكاير صورته البطولية عندما شارك من مقعد البدلاء ليسجل هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 1999.