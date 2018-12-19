رئيس الاتحاد الألماني ينتقد إنفانتينو ويطالبه بالشفافية

هاجم رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، مطالبا بالمزيد من الشفافية والمعلومات في ما يخص خطة إطلاق بطولتين جديدتين للأندية والمنتخبات.

وقال راينهارد في مقابلة مع موقع "سبورتبوزر" الألماني: مع عدم شفافيته إنفانتينو في هذه القضايا، يعزز الأحكام المسبقة على "فيفا". لهذا السبب أصر مع زملائي في الاتحاد الأوروبي في مجلس "فيفا" على إنشاء فريق عمل حيث سيتم وضع جميع المعلومات على الطاولة، لتحديد ما إذا كنا نحتاج بصدق إلى بطولات أخرى، وإذا كان الجواب بالإيجاب، كيف سيكون شكلها.

ويدفع إنفانتينو في سبيل تعديل صيغة مونديال الأندية واستحداث دوري للأمم. وتشمل طروحات الرئيس السويسري لـ"فيفا" رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية من 7 الى 24 وإقامتها مرة كل أربعة أعوام بدلا من مرة سنويا، واستحداث دوري عالمي للأمم كل عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين المسابقتين تصل إى 25 مليار دولار على مدى 12 عاما، وتوزيعها على الأندية والاتحادات القارية.

وأرجأ "فيفا" في أكتوبر الماضي اتخاذ أي قرار بشأن الطروحات الجديدة، وشكل لجنة تقوم بدارستها والتقدم باقتراحات ملموسة من المتوقع أن تعرض أمام اجتماعه المقبل في مارس.

وأكد غريندل:سأكون راضيا إذا أطلق "فيفا" عملية مناقشة مفتوحة، وإذا كان اللاعبون الرئيسيون، أي الأندية والدوريات والاتحادات، منخرطة أكثر في المناقشات.

وانضم غريندل الى رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي انتقد أوائل الشهر الحالي اقتراحات إنفانتينو، قائلا في مؤتمر صحافي تلا اجتماعا للجنة التنفيذية للاتحاد في دبلن :هذه قضية مطروحة للنقاش منذ مارس الماضي، منذ أن تلقينا اقتراحات غريبة من "فيفا"، مضيفا :لا زلنا نحاول الحصول على معلومات إضافية، ولم نتلق شيئا منها.

ولم يخف الاتحاد القاري معارضته للاقتراحات، لاسيما وأنها قد تشكل تهديدا لمسابقتين ينظمهما، دوري أبطال أوروبا، ودوري الأمم للمنتخبات الذي تقام نسخته الأولى هذا الموسم.