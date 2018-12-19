رابيو يكشف رغبته.. وبرشلونة يرفض التعليق على الصفقة

رفض برشلونة متصدر الدوري الإسباني يوم الأربعاء تأكيد الأخبار التي تتحدث عن سعيه لضم الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جرمان، بعدما رفض لاعب الوسط تمديد عقده مع النادي الباريسي.

وقال متحدث باسم النادي الكتالوني لوكالة فرانس برس: لا يمكننا أن نؤكد أي شيء، نحن لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بأنديتهم.

وتصدر خبر احتمال انتقال رابيو إلى برشلونة عناوين الصحف الكتالونية، وعنونت "موندو ديبورتيفو" أن انتقال رابيو، حسم تقريبا، فيما كتبت "سبورت" في صفحتها الأولى "رابيو على بعد خطوة من برشلونة"، مع الإشارة إلى أن عرضا محتملا من يوفنتوس الإيطالي قد يشكل العائق الوحيد أمام التوقيع مع اللاعب في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفتان إلى أن برشلونة يفضل التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل عوضا عن فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لأن انتقاله سيكون دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع سان جرمان.

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة العاصمة "ماركا" أن "التعاقد مع أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية ليس مستبعدا لأن ذلك سيسمح لسان جيرمان بالحصول على بعض الأموال.

وأعلن المدير الرياضي لسان جيرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي يوم الاثنين أن رابيو سيترك بطل الدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده، مشيرا لموقع "ياهو سبورتس" أن النادي قرر بالتالي وقف أي محادثات مع اللاعب الذي نشأ في صفوفه. وتابع: هو قرار اتخذته إدارة النادي بعد الاجتماع الذي عقدته مع اللاعب. لقد أعلمني رابيو بأنه لن يجدد عقده وبرغبته في ترك النادي لاعبا حرا في نهاية الموسم.

وأضاف: بطبيعة الحال، قرار اللاعب سيترتب عليه عواقب واضحة تتمثل ببقائه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لفترة غير محددة، مشيراً إلى أن النادي كان قد وافق على جميع طلبات اللاعب المتعلقة بالشق الرياضي.

وتابع: لقد ناقشنا هذه الشروط من أجل أن يبقى معنا في السنوات القادمة، لكن للأسف، لقد توقفت المحادثات نهائيا الآن.

ونقل الموقع عن هنريكي قوله إنه لا يستبعد رحيل رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية.