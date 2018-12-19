ركلات الترجيح تقود سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفضل فوزه على مضيفه ليستر سيتي 3 - 1 بركلات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف لسيتي في الدقيقة 14 ولكن مارك البرايتون أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 73. ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها سيتي لصالحه في النهاية.

وفجر بيرتن ألبيون المنافس بالدرجة الثانية مفاجأة كبيرة وحجز مقعده في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين بفوزه على مضيفه ميدلسبره المنافس بالدرجة الأولى 1 - صفر. وفاز بيرتن البيون على ميدلسبره بهدف دون رد حمل توقيع جاك هيسكيت في الدقيقة 48.