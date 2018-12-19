ريال مدريد يستبعد ماريانو دياز من مونديال الأندية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أنه أجرى تعديلا على قائمة فريقه المشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره فيها يوم الأربعاء بمواجهة نظيره كاشيما الياباني في الدور قبل النهائي.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن النادي الملكي قرر إخراج اللاعب ماريانو دياز، الذي يعاني من بعض المتاعب العضلية، وإدخال خيسوس بايخو بدلا منه.

وبذلك، خرج ماريانو من قائمة ريال مدريد في مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، ولكنه لم يتخلف عن السفر مع الفريق كما هو الحال مع خابي سانشيز الذي لن يشارك أيضا. وكان ماريانو هو اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي تدرب بمفرده يوم الثلاثاء خلال الحصة التدريبية الأساسية للنادي الملكي. وعقب المران، أخبر ريال مدريد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بهذا التعديل الذي أجراه على قائمته.