سولاري: عودة مورينيو إلى ريال مدريد مجرد شائعات

فرض اسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد نفسه وبقوة على مؤتمر ريال مدريد يوم الأربعاء، حيث تحدث سانتياغو سولاري مدرب الريال عن مباراة يوم الأربعاء في نصف النهائي أمام كاشيما الياباني في كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

رغم أن المؤتمر كان مخصصا لمباراة كاشيما لكن مورينيو ومستوى الريال المتراجع كان حاضرا بقوة في جنبات المؤتمر الصحافي.

في بداية المؤتمر حرص سولاري أن يوجه الشكر إلى أبوظبي على حفاوة الاستقبال ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المباراة قائلا: كأس العالم للأندية بطولة لها أهمية كبيرة ومهمة في نفس الوقت ومجرد المشاركة بها تتطلب اللعب كثيرا حتى نجد أنفسنا هنا، وبالتالي فهي بطولة مهمة للجميع للتنافس الكبير على المستوى المحلي من خلال البطولات المحلية ثم التنافس الأشرس على المستوى القاري.

ثم تحدث سولاري عن احتمالات عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد قائلاً: كل التقدير والاحترام لكافة زملاء مهنة التدريب بشكل عام، وليس فقط الذين يديرون الفرق المحترفة بل حتى المدربين الهواة، وهناك الكثير من الأسماء التدريبية التي مرت على ريال مدريد وقدموا عملاً رائعاً ومنحوا النادي العديد من اللحظات السعيدة.

وأضاف: لا أستطيع التحدث عن مجرد شائعات بخصوص عودة مورينيو من عدمها، ونحن عادة في هذا المجال نجد الكثير من الشائعات التي تثار تحت أي سبب.

وتحدث بعض الصحافيين عن التهميش الذي يلقاه لاعب الفريق حاليا إيسكو فكان رد سولاري محددا وواضحا قائلا: التركيز الكامل لجميع عناصر الفريق على لقاء بطل آسيا، ولدى جميع اللاعبين تحفز كبير لدخول المباراة وتمثيل الريال في مثل هذا الحدث العالمي الكبير، ووظيفتي أن أدفع جميع اللاعبين للعب بأعلى مستوياتهم.

وأضاف: المدرب في اختياراته ليست عملية سهلة، فالمسألة الأهم أن يبذل اللاعبون كل ما في لديهم من طاقة وجهد ومشروعي مع الريال لن يتغير وهو البحث والفوز بالالقاب.

ثم انتقل سولاري للتحدث عن كاشيما قائلا: اكتسب خبرة كبيرة في الآونة الأخيرة، والدليل على ذلك أن مشاركته في هذا الحدث الكبير ليس مثلما كان في 2016، حيث هناك في اليابان كان ضيفا ولكنه في أبوظبي شارك كونه بطلا عن القارة الآسيوية وهذا يكفي للحديث عن التطور الذي حدث بالفريق، لاعبو الفريق الياباني هم أنفسهم الذي خاضوا البطولة الماضية ولم يطرأ عليهم تغييرات كبيرة في حين لدى الفريق 3 لاعبين أجانب من أصحاب المستوى الجيد، ولا أخفي عليكم أن الكرة اليابانية تتميز بالسرعة.

ومجددا يعود سولاري للحديث عن مورينيو عندما سأله أحد الصحافيين عن طريقته في اللعب هل هي الأقرب إلى مورينيو أم غوارديولا، فجاء رد سولاي عاما قائلا: أمثل كافة الأساليب التي تميز ريال مدريد، والفريق الذي يجب أن يهيمن على كافة المباريات وأن يبدأها بالهجوم وتسجيل الأهداف وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة في المباراة.

وسأل صحافي آخر عن سبب أداء الريال المتواضع امام الفرق الصغيرة فرد قائلا: في عالم كرة القدم لا يوجد فريق صغير وآخر كبير في أرض الملعب، وفي مونديال الاندية يشارك فيها الفريق البطل والقوي في نفس الوقت فهم جميعا أبطال قارات وهذا يكفي لقوة وحجم الفرق المتواجدة، أتابع كأس العالم للأندية منذ الصغر حيث أضحت البطولة صعبة للغاية في الوقت الراهن.