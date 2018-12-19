فروسينوني يعين ماركو باروني مدرباً له

أعلن نادي فروسينوني الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين ماركو باروني مديرا فنيا للفريق ليحل مكان مورينو لونغو الذي تمت إقالته بعد التعثر في مباريات كثيرة.



وكانت آخر مهمة تدريبية سابقة لباروني، مع فريق بينيفينتو، وقاده للصعود إلى الدرجة الأولى في 2017 لكنه أقيل بعد أن خسر الفريق أول تسع مباريات له في الموسم الماضي، وبعدها هبط الفريق تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، الذي يتولى حاليا تدريب ساسولو.

وكان لونغو قاد فروسينوني للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي لكنه يرحل عن الفريق في ظل سوء النتائج، حيث يحتل فروسينوني المركز قبل الأخير بفارق خمس نقاط عن أقرب مراكز البقاء بالدرجة الأولى.