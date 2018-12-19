فورتونا دوسلدورف يلحق بدورتموند الهزيمة الأولى

مني فريق بوروسيا دورتموند بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم وسقط أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف 1- 2 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من البوندسليغا.

وعلى ملعب إسبريت أرينا تلقى دورتموند الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعد 16 جولة من عمر المسابقة. وسجل دودي لوكيباكيو وجيان زيمر هدفي الفوز لدوسلدورف في الدقيقتين 22 و56. وتكفل الإسباني المتألق باكو الكاسير بتسجيل الهدف الوحيد لدورتموند قبل تسع دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد دورتموند في الصدارة عند 39 نقطة بفارق ست نقاط عن جلادباخ وبفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ الذي يواجه ضيفه لايبزج غدا الأربعاء.

وسجل دورتموند 13 انتصارا وتعادلين وهزيمة واحدة خلال مسيرته في الموسم الحالي، علما أن الفريق ضمن لقب بطل الخريف بصرف النظر عن الخسارة، ورفع دوسلدورف رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز الخامس عشر.