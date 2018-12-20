الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة مالية على أرسنال وتوتنهام

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، غرامة مالية على كل من فريقي أرسنال وتوتنهام، بتهمة عدم ضبط تصرف لاعبيهما خلال مباراة ديربي شمال لندن التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت: جرى تغريم أرسنال وتوتنهام 45 ألف جنيه إسترليني و50 ألف جنيه إسترليني، على الترتيب، بعد إدانتهما بعدم السيطرة على تصرفات لاعبيهم.

وتتعلق العقوبة بأحداث المباراة التي انتهت بفوز أرسنال على توتنهام 4 - 2 حيث وقعت مناوشات بين اللاعبين بعد تسجيل توتنهام هدف التعادل 1 -1 ، حيث احتفل ايريك داير بوضع اصبعه على فمه في مواجهة جماهير أرسنال ، وقد حصل اللاعب على البطاقة الصفراء.