باريس سان جيرمان يمدد تعاقده مع الحارس أريولا

أعلن باريس سان جيرمان متصدر وحامل لقب الدوري الفرنسي يوم الخميس تمديد تعاقده مع الحارس ألفونس أريولا حتى 2023.

وفقد حارس فرنسا البالغ عمره 25 عاما موقعه في التشكيلة الأساسية بعد التعاقد مع المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون لكنه أكد ارتباطه بالبقاء مع فريق العاصمة لفترة أطول.

وقال أريولا لموقع النادي: كان من المهم جدا بالنسبة لي مواصلة مشواري وتطوري هنا في باريس سان جيرمانK هذا النادي لم أتدرب فيه فقط بل هو في قلبي.

وقضى أريولا فترات إعارة قصيرة في لانس وباستيا الفرنسيين وفياريال الإسباني لكنه توج مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرتين وكأس الرابطة مرتين.