بايرن ميونخ يقلص الفارق مع دورتموند بهدف ريبيري

أنقذ نجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه بايرن ميونخ من كمين التعادل وقاده لفوز ثمين 1 - صفر على لايبزغ يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني "بوندسليغا" فيما ضاعف باير ليفركوزن محنة شالكه في المسابقة بالتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، تعادل فيردر بريمن مع هوفنهايم 1 - 1 وفرايبورغ مع هانوفر بنفس النتيجة ووماينز مع إنتراخت فرانكفورت 2 / 2.

وواصل بايرن مزاحمته لفريق بوروسيا مونشنجلادباه في المركز الثاني حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة متساوياً مع مونشنجلادباخ الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط.

كما وسع بايرن الفارق مع لايبزغ الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس، ليضمن بايرن البقاء في المركز الثاني أو الثالث خلال عطلة الشتاء بغض النظر عن نتيجة مباراته في المرحلة التالية.