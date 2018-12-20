برشلونة يتعاقد مع الكولومبي موريو بنظام الإعارة

تعاقد برشلونة الإسباني مع خيسون موريو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء نهاية الموسم بقيمة 25 مليون يورو.

ويعاني برشلونة من نقص في الخط الخلفي بعد إصابة صمويل أومتيتي مدافع فرنسا وحاجته إلى علاج في الركبة بينما سيغيب توماس فرمالين، المبتلى بالإصابات، لمدة شهر واحد على الأقل بسبب إصابة في الساق.

وانتقل موريو "26 عاما" من كولومبيا إلى إيطاليا وعمره 18 عاما للعب في صفوف أودينيزي قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني ثم إنتر ميلان الإيطالي في 2017، والتحق موريو فالنسيا على سبيل الإعارة في 2017 قبل أن ينضم بشكل نهائي في أغسطس مقابل حوالي 12 مليون يورو لكنه خاض ثلاث مباريات في كل المسابقات هذا الموسم، وشارك المدافع في 27 مباراة مع كولومبيا لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.