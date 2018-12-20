بورنموث: ويلسون لن ينتقل إلى تشيلسي في يناير

قلل إيدي هاو مدرب بورنموث من أهمية التقارير التي تحدثت عن احتمال رحيل المهاجم المتألق كالوم ويلسون خلال فترة الانتقالات في يناير ، وسط اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومن بينها تشيلسي.

وشارك ويلسون (26 عاما)، الذي سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم وخاض مباراته الدولية الأولى مع إنجلترا الشهر الماضي، في خسارة بورنموث 1-صفر أمام تشيلسي في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء.

وعشية المواجهة التي أقيمت باستاد ستامفورد بريدج، ألمح جيانفرانكو زولا مساعد مدرب تشيلسي إلى أن ويلسون محل اهتمام من جانب النادي اللندني.

وأبلغ هاو الصحفيين الأربعاء :كالوم لاعبنا وتركيزه منصب تماما علينا. أعتقد أن يمكنكم رؤية ذلك من خلال مستواه. وعند سؤاله عما إذا كان هناك أي فرصة لانتقال ويلسون في يناير ، أجاب هاو : قائلا لا، ليس في وجهة نظري.

ويلتقي بورنموث على أرضه مع برايتون آند هوف البيون في الدوري السبت على أمل تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تسببت ست هزائم في آخر سبع مباريات في تراجعه للمركز 11.