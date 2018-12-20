بوكيتينو يثني على رد فعل آلي بعد رشقه بقارورة مياه

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن أرسنال يتعين أن يشعر بالامتنان لديلي آلي لرد فعله المدهش بعد رشقه بقارورة مياه في فوز توتنهام 2-صفر على استاد الإمارات يوم الأربعاء في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأصابت القارورة مؤخرة رأس لاعب وسط منتخب إنجلترا بعدما ألقاها أحد المشجعين. وقال أرسنال يوم الخميس إنه ينسق مع شرطة العاصمة لتحديد الجاني، وبدأ أن آلى، الذي أحرز الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة قبل الواقعة بقليل، لم يتعرض لإصابة وأشار بيده بنتيجة المباراة باتجاه جماهير أرسنال.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: يجب أن يكون أرسنال ممتنا له. أعتقد أن رد فعله كان مدهشا، في بلد آخر كان اللاعب سيسقط على الأرض ويخلق مشكلة كبيرة. كان تصرفه نزيها ومحترفا ورائعا بحق.

وأضاف: في بعض الأحيان كان آلي يتعرض لانتقادات لكنه يستحق الإشادة في هذا الموقف، بات أكثر نضجا الآن ولا يزال جيدا، لا يزال في مقتبل العمر وما زال يتعلم.

وأعلن أرسنال، الذي قال إنه شعر بالحرج بسبب الحادث وقدم اعتذارا لآلي وتوتنهام، أنه حدد صورة للمشجع الذي ألقى القارورة، وقال بوكيتينو إن هذا الحادث ربما كان من الممكن أن يصبح أسوأ.

وأوضح: إنه أمر خطير أن يحدث من أشخاص يفترض أنهم يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم، مشجع واحد فقط لن يكون بإمكانه أن يسبب حالة من الفوضى في نادي مثل أرسنال. سيتخذ النادي ما يراه من قرارات حاسمة لمسؤوليته عن علاج الموقف. يجب على الجمهور التحلي بحسن التصرف عند الاحتفال وتشجيع فريقه ولكن بطريقة صحيحة، ليس من العدل أن يدفع النادي أو الفريق أو كل الجمهور ثمن خطأ مشجع واحد.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية ويتأخر بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وست نقاط عن ليفربول المتصدر.

ورغم أنه قاد الفريق لتحقيق أفضل بداية في الدوري في تاريخ توتنهام إلا أن بوكيتينو يرى أن الصراع على اللقب في طريقة أن يصبح تنافسا بين قطبين كما هو الحال بين سيتي وليفربول. وقال: سيتي وليفربول في الصدارة وهما المرشحان البارزان للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، لا يزال الطريق طويلا حتى نهاية الموسم. لكن من الطبيعي أن يعتبر الجمهور هذين الفريقين هما الأوفر حظا لحصد اللقب.

وزاد: من المستحيل في هذا التوقيت أن تحدد ما إذا كان توتنهام سيحظى بفرصة للصراع من أجل التتويج . أهم شيء هو الثقة في أن الفريق قادر على المنافسة.