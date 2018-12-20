ساندرو يمدد تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2023

مدد المدافع البرازيلي أليكس ساندرو عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023، وذلك بحسب ما أعلن يوم الخميس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، ذكر يوفنتوس بما قاله ساندرو بعد التوقيع من بورتو البرتغالي عام 2015 أنه بإمكان الجمهور أن يكون متأكدا من أنه حصل على لاعب مستعد دائما لتقديم كل ما لديه 100 بالمئة من أجل تحقيق الفوز.

وأتبع النادي ما قاله ساندرو برد منه يوم الخميس: لم يكن من الممكن أن يقال أبدا كلمة أصدق عن البرازيلي الذي تعهد اليوم بمواصلة ذلك من خلال التزام مع يوفنتوس حتى عام 2023، مباراة تلو أخرى، أظهر أليكس ساندرو أنه أحد أهم العناصر في فريق توج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكأس إيطاليا ثلاث مرات منذ وصوله من بورتو بعقد يمتد حتى 2020 مقابل 26 مليون يورو. في كل هذه الإنجازات، كان حضوره ثابتا، دقيقا، مندفعا ومليئا بالقدرات.

وأشار يوفنتوس إلى أن البرازيلي البالغ 27 عاما خاض بالمجمل 134 مباراة بالقميص الأسود والأبيض، وسجل 9 أهداف. إنه المدافع الذي شارك بأكبر عدد من المباريات خلال فترة وجوده هنا، وكان صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا بين المدافعين، وقدرها 18 تمريرة. يضاف الى ذلك، أنه صاحب أكبر عدد من التمريرات العرضية "127".

و أعرب ساندرو عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، وقال: هذا اليوم بالنسبة لي وعائلتي وزملائي في الفريق أيضا، يوم سعيد جدا. للمشجعين، سأقول بأني سأقدم دائما أفضل ما لدي، كما فعلت حتى الآن، وأن أواصل التحسن.

وارتبط اسم ساندرو في العامين الأخيرين بانتقال محتمل الى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يوفنتوس حسم مسألة بقائه في "أليانز ستاديوم".