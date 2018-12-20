مدرب أرسنال يتهرب من الحديث حول مستقبل أوزيل

لم يقدم أوناي إيمري مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الكثير لإنهاء الغموض بشأن استعداده لبيع لاعب الوسط مسعود أوزيل ورفض باستمرار الحديث عن: هل يريد الاحتفاظ بصانع اللعب الألماني.

واستبعد أوزيل، الذي انضم إلى أرسنال من ريال مدريد في 2013 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت بلغت 42 مليون جنيه استرليني باستمرار من تشكيلة الفريق في آخر شهرين في البداية بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب القوة البدنية للمنافسين كما وصف إيمري الأمر.

ولم ينضم اللاعب الذي يمتد عقده مع أرسنال حتى 2021 إلى تشكيلة الفريق في الهزيمة 2-صفر أمام توتنهام الأربعاء في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية باستاد الإمارات.

وأبلغ إيمري الصحفيين عند سؤاله عن غياب أوزيل: إنه قرار فني لأنني أعتقد أن اللاعبين الذين كانوا في التشكيلة هم أفضل اختيارات لهذه المباراة.

وتهرب إيمري من سؤال هل سيفكر في عروض من فرق أخرى لأوزيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. وأضاف في إشارة لمواجهة أرسنال المقبلة في الدوري: تركيزي الآن على تحليل هذه المباراة (الهزيمة أمام توتنهام) وأيضا يوم السبت ضد بيرنلي.

وأجاب عند سؤاله بوضوح هل يملك أوزيل البالغ عمره 30 عاما مستقبلا في النادي: أفكر في مباراة السبت ولا أفكر في أي وضع آخر.

وخفف إيمري الحديث عن أن أوزيل، الذي كان لسنوات صاحب أعلى راتب في أرسنال ويحصل على نحو 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، أبرز لاعبي الفريق.

وتأتي التكهنات بشأن مستقبل أوزيل في الوقت الذي يقترب فيه أرسنال من فقدان خدمات أرون رامسي لاعب الوسط والذي انهارت مفاوضات تجديد عقده في سبتمبر.