الإصابة تبعد أسينسيو عن مواجهة العين في نهائي المونديال

أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، أن مهاجمه ماركو أسينسيو لن يشارك في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام العين الإماراتي يوم السبت بسبب إصابة في فخذه.

وتعرض الدولي الإسباني، الذي تراجع مستواه هذا الموسم ولم يسجل أي هدف في الدوري المحلي منذ سبتمبر أيلول الماضي، للإصابة خلال الفوز 3-1 على كاشيما أنتلرز الياباني في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي. وشارك أسينسيو في المباراة كبديل، لكنه غادر الملعب بعد 14 دقيقة فقط.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب ماركو أسينسيو بواسطة الفريق الطبي بالنادي أنه يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في فخذه اليمنى".

ولم يوضح النادي في تقريره الطبي مدة غياب أسينسيو عن الملاعب رغم أن تقارير إعلامية محلية رجحت ابتعاده حوالي شهر.