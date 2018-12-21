إيمري يؤكد اعتماده على أوزيل وإشراكه أمام بيرنلي

أكد الإسباني أوناي إيمري يوم الجمعة أن لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل سيعود لتشكيلة النادي اللندني خلال استضافته بيرنلي يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، معربا عن اعتقاده بأن لاعب الوسط التركي الأصل له مستقبل مع المدفعجية.

ولم يكن أوزيل على دكة البدلاء في المباراة التي خسرها أرسنال أمام جاره توتنهام يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية، كما أنه لعب دقائق قليلة في الأسابيع الأخيرة.

وغاب الدولي الألماني السابق عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في ظهره وهو لعب مباراة واحدة فقط أساسيا منذ 11 نوفمبر الماضي وكانت في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ضيفه قرة باغ الأذربيجاني. وكان أوزيل، 30 عاما، أحد العناصر الأساسية في أرسنال بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر لكن خليفته إيمري أظهر أنه ليس لديه أي مشكلة في عدم الاعتماد على اللاعب الأعلى أجرا في النادي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوزيل سيكون ضمن التشكيلة ضد بيرنلي، قال إيمري: نعم. أريد كل لاعب لديه عقلية جيدة لمساعدتنا ومنحنا مميزاته وجودته. نحن بحاجة إلى مسعود أوزيل، كل لاعب يريد أن يلعب وأن يكون على ما يرام لمساعدة الفريق عندما نحتاج له. إن الإحباط هو نفسه بالنسبة للجميع عندما لا يلعبون في مباراة ما.

وتابع: لكنني تحدثت معه وبانتظام في الموسم. أُخبره بما نحتاج منه ولديه التزام لمساعدتنا والجودة والمميزات لمساعدتنا عندما يحتاج الفريق لتواجده في الملعب في إحدى المباريات. غداً هو بين اللاعبين الـ18، في التشكيلة. وأدى غياب أوزيل عن المباريات إلى شائعات مفادها رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، رغم أنه عندما سئل عما إذا كان للدولي الألماني السابق مستقبل في أرسنال، أجاب إيمري: "نعم، لم لا؟.

وعاد كوسيلني، 33 عاما، مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب منذ شهر مايو الماضي بسبب إصابة قوية في وتر أخيل. لعب أساسيا في مباراتين ضد قرة باغ وساوثهامبتون ودخل في الشوط الثاني من المباراة ضد توتنهام يوم الأربعاء. ورغم غياب أكثر من مدافع بسبب الإصابة، فإن إيمري حريص على عدم طلب الكثير من كوسيلني في هذه المرحلة الحساسة من عودته إلى الملاعب.

وقال إيمري: كوسيلني في حالة جيدة لكنه لعب مباراتين هذا الأسبوع ولعبه غدا سيكون كثيرا بالنسبة له، نحتاج أيضا إلى أن نكون هادئين معه، وأن نأخذ وقتا في الكثير من المباريات قبل أن يستمر في اللعب. لكنني أثق به ولدينا حلول بخصوص من يمكنه اللعب في هذا المركز.