حكام يونانيون يضربون عن العمل بعد الاعتداء على زميلهم

تأجلت مباريات الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم، بعد قرار الحكام بالدخول في إضراب اعتراضاً على "هجوم جبان" ضد أحد زملائهم.

وهاجم ملثمون الحكم الدولي تاناسيس تزيلوس بالقرب من منزله في لاريسا، يوم الأربعاء، واحتاج إلى العلاج في مستشفى محلي بسبب إصابات في الرأس والساق قبل خروجه في اليوم التالي.

وقال اتحاد الحكام في بيان "نشعر بالسخط بعد الهجوم الجبان ضد زميلنا تاناسيس تزيلوس وتكرار الهجوم ضد الحكام. لن نسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستمرار في إرهابنا".

ولم يتم التعرف على هوية الملثمين. وتبدأ العطلة الشتوية في اليونان في الفترة من 24 ديسمبر وحتى أول يناير. وقال مسؤولو رابطة الدوري إن البطولة سيتم استئنافها في الرابع من يناير بعد انتهاء الإضراب.