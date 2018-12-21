راموس: العين يملك لاعبين جيدين وسنكون حذرين أمامه

يرى سيرخيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، أن فرصة فريقه مواتية لكي يحقق لقب كأس العالم للأندية عندما يلتقي يوم السبت مع العين الإماراتي في المباراة النهائية.

وقال راموس في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة: لم يقم أي نادٍ في العالم بتحقيق اللقب 4 مرات والفرصة مواتية لنا، ولدينا الكثير من الحماس والرغبة في العودة بالكأس.

وردا على تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة حول تواضع اللاعبين، في غرف ملابس يوفنتوس، وأنه يلعب الآن مع المجموعة الأفضل، قال قائد ريال مدريد: نتمنى أن يكون رونالدو الأفضل دائما، كما أن اتحاد غرف الملابس هو مفتاح النجاح.

وتم التطرق إلى موضوع تولي جوزيه مورينيو تدريب الفريق مجددا بين صفوف الريال ورد راموس قائلا: لا أحد يقرر من سيأتي، القادة أيضا لا يقررون ذلك، لقد كنا بدون مورينيو لمدة 5 سنوات وفزنا بالكثير، لن أدخل هذه اللعبة لأنني يجب أن أحترم سانتياغو سولاري، المدير الفني الحالي للفريق.

وانتقل راموس للتحدث عن العين وقال: لدينا أقصى درجات التواضع والاحترام، الجميع كان يرى ريفر بليت هو المرشح للوصول للنهائي، ولكن العين انتصر في النهاية، لأن لديهم لاعبين جيدين ويجب أن نكون حذرين.

وعن سبب عدم فوز فريق من أميركا الجنوبية باللقب منذ فترة طويلة، قال: لا أعرف ما هي الأسباب لأنني لا أتابع بطولات أميركا الجنوبية، كنا نرغب في اختبار أنفسنا أمام فرق مثل بوكا جونيورز وريفر بليت. لقد حصلنا على معاملة جيدة هنا.

واختتم تصريحاته قائلا: حققت الكثير من الألقاب، مع الريال وسأكون على موعد مع الفوز باللقب رقم 20.