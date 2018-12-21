رومينيغه يبقى مديراً تنفيذياً في بايرن ميونخ حتى 2021

مدد كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، تعاقده عامين إضافيين ليظل في منصبه حتى 2021. وذكر النادي في بيان يوم الجمعة، أن المجلس الإشرافي ورومينيغه، 63 عاما، توصلا لهذا الاتفاق. وكان عقد رومينيغه ينتهي بنهاية 2019.

وقال أولي هونيس رئيس النادي: خلال الستة عشر عاما الماضية، أظهر أداء جيدا في منصبه، ونحن واثقون من أنه الشخص المناسب لقيادة بايرن ميونخ بنجاح في الأعوام المقبلة.

وأصبح رومينيغه رئيسا تنفيذيا للنادي منذ 2002، وذلك بعدما أمضى 11 عاما كنائب للرئيس.

ولعب رومينيغه، الذي شارك في 95 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، لمدة عشر سنوات مع بايرن ميونخ وسجل 162 هدفا ليصبح ثاني أفضل هداف في النادي خلف غيرد مولر.

وقال: نجحنا في جعل بايرن ميونخ قوة رياضية ومالية في أوروبا. مهمتنا الأهم في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على تقدم بايرن للأمام ليظل واحدا من أنجح الأندية في الكرة الأوروبية في المستقبل.

هناك تكهنات باعتزال رومينيغه وهونيس من منصبيهما في السنوات القليلة المقبلة لتسليمها إلى جيل جديد، حيث ذكر اسم أوليفر كان كأحد الخلفاء المحتملين لرومينيغه.