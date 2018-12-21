ريد مديراً فنياً في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعيين ليس ريد، نائب رئيس نادي ساوثهامبتون السابق مديرا فنيا جديدا للاتحاد، وسيخلفه المدير الفني السابق دان أشورث الذي أعلن في سبتمبر الماضي رحيله لتولي المنصب ذاته في برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الممتاز.

وسيكون ريد مسؤولا عن كل منتخبات إنجلترا في جميع الفئات السنية. وقال ريد في بيان: أتشرف بتعييني مديرا فنيا للاتحاد الإنجليزي في هذا التوقيت الرائع للعبة في بلادنا، أنهينا عاما لا يصدق ولا يسعني إلا توجيه الشكر والتقدير للعمل الرائع الذي قام به دان أشورث وكل المدربين والأجهزة المعاونة في سانت جورج بارك.