زوران: سنعمل على تعطيل ماكينات ريال مدريد

قال زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، إن مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت تشبه مواجهة بين سيارة ذكية وسيارة مرسيدس المنافسة في فورمولا 1 لكنه يعتقد أن هناك إمكانية لتعثر المنافس العملاق.

وفجر بطل الإمارات واحدة من أكبر مفاجآت البطولة على مر تاريخها بعد أن أطاح بفريق ريفر بليت بطل أميركا الجنوبية بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في قبل النهائي.

وسيلتقي العين مع ريال مدريد بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم ويمضي في طريقه نحو اللقب الرابع في كأس العالم للأندية لكنه تعثر هذا الموسم مما أدى إلى إقالة المدرب يولن لوبتيجي وتعيين سانتياغو سولاري.

وقال الكرواتي ماميتش في مؤتمر صحافي: ريال مدريد هو النادي الأكبر هنا لكن يمكن لسيارة ذكية أن تهزم سيارة مرسيدس، نود تصعيب الأمور على ريال مدريد. هو المرشح الأفضل بالطبع لكن أحيانا لا تعمل الماكينات بشكل جيد كما هو متوقع.

وتابع: نستحق الوصول للنهائي. نشعر بالإرهاق وأنا مريض ولكن فريقنا متحفز جدا وأنا واثق من أننا سنخوض المعركة بحماس.

وستشهد المباراة التقاء ماميتش مع مواطنه لوكا مودريتش لاعب وسط ريال الذي قاد كرواتيا لنهائي كأس العالم هذا العام والفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. وتابع ماميتش مازحا "سأتحدث معه عندما أراه. فاز بكل شيء مؤخرا وسأطلب منه أن يدعنا نفوز بالمباراة".