فيفا: أكثر من 3.5 مليار شخص تابعوا مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أن أكثر من 3.5 مليار نسمة حول العالم شاهدوا مونديال 2018 لكرة القدم، في روسيا.

وذكر الفيفا أن بحثاً أجري على نسب مشاهدة مباريات كأس العالم، كشف أن إجمالي 3.572 مليار نسمة شاهدوا فعاليات البطولة، التي احتضنتها روسيا في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، عبر شاشات التلفاز والمنصات الرقمية وساحات المشاهدة الجماعية أو في الحانات والمطاعم.

وأشار الاتحاد إلى أن عدد المشاهدين يمثل 51.3% من إجمالي سكان العالم، ممن تجاوزت أعمارهم أربع سنوات.

وكشف فيفا أن المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي شاهدها 1.12 مليار نسمة، حتى ولو لدقيقة واحدة من عمر المباراة.

وأشار فيفا إلى أن البحث كشف ارتفاع متوسط وقت المشاهدة مقارنة بمونديال البرازيل 2014، موضحاً أن 2.49 مليار شاهدوا 30 دقيقة على الأقل، بينما سجل مونديال البرازيل 1.95 مليار نسمة.

وأضاف أن متوسط متابعة المباريات على الهواء بلغ 191 مليون نسمة لكل من المباريات الـ64 للمونديال، مقارنة بـ187 مليون نسمة في مونديال البرازيل. أما متابعة المباراة النهائية فقد سجلت تراجعا بنسبة 5.1 بالمئة، وسجلت متابعة منافسات الدور قبل النهائي تراجعا بنسبة 15.5 بالمئة مقارنة بنسخة البرازيل.

وقال الباحثون إن السبب في ذلك يرجع إلى العدد الأقل لسكان دول المنتخبات المتأهلة، كما أن المنافسة في الدور قبل النهائي كانت قاصرة على أربعة منتخبات أوروبية.