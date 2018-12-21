كوفاتش لا ينفي إمكانية التعاقد مع لوكاس هرنانديز

لم ينفِ الكرواتي، نيكو كوفاتش، مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الجمعة، إمكانية التعاقد مع الظهير الفرنسي، لوكاس هرنانديز، من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

ورداً على سؤال بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية هذا الأسبوع عن احتمال انتقال هرنانديز إلى بايرن، قال كوفاتش: إذا رأينا أنه باستطاعتنا تعزيز الفريق، فسنفعل ذلك. سنلعب يوم السبت وبعدها سنرى.

وبعد فترة صعبة في بداية الموسم، استعاد بايرن بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخير، توازنه في الدوري المحلي وحقق أربعة انتصارات متتالية وصعد إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر قبل انطلاق المرحلة السابعة عشرة مساء يوم الجمعة، ما خفف الضغط على كوفاتش الذي يتولى الإشراف على الفريق في موسمه الأول.

وأفادت تقارير صحافية إسبانية يوم الأربعاء عن استعداد بايرن لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز، بينما نفى فريقه أتلتيكو مدريد علمه بوجود طرح مماثل.

وأشارت صحيفة "ماركا" المدريدية الرياضية الواسعة الاطلاع إلى أن لوكاس هرنانديز سيترك أتلتيكو وينتقل إلى البوندسليغا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بايرن قرر أن يجعل منه أحد العناصر الأساسية في مشروعه لتجديد تشكيلته.

وأضافت: العملاق الألماني سيدفع بدءا من الأول من يناير الـ80 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ عقد هرنانديز. إلا أن رئيس أتلتيكو إنريكي سيريزو نفى علمه بوجود عرض من بايرن، كما صدر موقف مماثل عن الأخير على لسان مديره الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش الذي قال بعد الفوز على لايبزيغ 1-صفر في الدوري المحلي يوم الأربعاء: لا يمكنني أن أؤكد ذلك. هذه مجرد شائعات.

وتدرج الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عاماً، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، في الفئات العمرية لنادي العاصمة الإسبانية، وانضم إلى صفوف الفريق الأول في صيف العام 2015.