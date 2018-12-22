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أتلتيكو مدريد يهزم إسبانيول بجزائية غريزمان

المصدر: مدريد - د ب أ
غريزمان منح أتلتيكو نقطته الـ34
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واصل أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وشدد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على إسبانيول في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وسجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 ليقود أتلتيكو إلى الانتصار الثالث على التوالي. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي يستضيف سلتا فيغو في مباراة أخرى بنفس المرحلة. وتجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.

كلمات دالّة

#أتلتيكو مدريد, #لا ليغا, #إسبانيول

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